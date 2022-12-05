В разведке США считают, что Путин уже лучше информирован о состоянии войны в Украине

Декабрь, 05 в 14:52

Глава американской разведки Аврил Хейнс заявила, что Владимир Путин стал лучше осведомлен о трудностях, с которыми сталкивается армия РФ на территории Украины.

Об этом Хейнс сказала во время выступления на оборонном форуме имени Рейгана в Калифорнии.

По ее словам, ранее советники Путина его тщательно оберегали от плохих новостей с Украины. Но сейчас российский президент становится все более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются его военные.

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— Но нам до сих пор не ясно, имеет ли он на данном этапе полное представление о том, насколько ситуация в Украине для его армии сложная, — сказала Аврил Хейнс.

В Кремле заявили о возможном визите Путина на оккупированный Донбасс. Хотя есть мнение, что такие расплывчатые комментарии Москвы, по-видимому, были предназначены больше для российских граждан. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сказал, что в свое время это произойдет, так как “это регион Российской Федерации”.

Однако неспособность армии РФ уже полгода взять Бахмут, который они считают ключевым, а также наступление ВСУ возле Кременной говорит о том, что политические условия и условия безопасности для визита Путина являются неблагоприятными.