Декабрь, 05 в 13:07

Евросоюз согласовывает новый пакет санкций против России. Это уже девятый пакет ограничительных мер против РФ с начала полномасштабного вторжения.

В эти выходные 3-4 декабря Европейская комиссия провела слушания по этому вопросу с представителями стран-членов ЕС.

В новые ограничительные меры могут попасть около 180 компаний и людей, работающих в сфере технологий, финансов и медиа.

Сейчас смотрят

Несколько дипломатов рассказали изданию, что согласование санкций может быть быстро достигнуто и уже до ближайшего саммита Евросоюза, который должен состояться на следующей неделе.

Восьмой пакет санкций против России был утвержден в начале октября. В него, в частности, вошли ограничение цены на нефть, запрет криптокошельков и ограничение на импорт из России почти на семь миллиардов евро в год.

Также сегодня, 5 декабря, вступает в силу запрет на импорт российской нефти по морскому пути. Это одна из самых жестких санкций против РФ.

Россия является третьим по величине производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии и вторым экспортером сырой нефти в мире. В прошлом году около половины этого экспорта приходилось на страны Европы.

Однако, по данным Международного энергетического агентства, в октябре этого года экспорт нефти из РФ достигал 7,7 млн ​​баррелей в сутки, что всего на 400 тысяч меньше довоенного уровня.

С начала полномасштабного вторжения Россия продолжает получать миллиарды долларов ежемесячных доходов от продажи ископаемого топлива. Большинство потребителей приходится на европейские страны. Россия финансирует войну против Украины из этих денег, и Европа идет в направлении отказа от финансирования российского режима.