Декабрь, 05 в 12:24

Сегодня на рассвете на российском аэродроме под Рязанью прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.

В социальных сетях жители стали массово сообщать о взрывной волне, кто-то видел сигнальные ракеты, в воздухе чувствовался запах топлива.

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По предварительным данным, произошел взрыв бензовоза. По меньшей мере три человека погибли, шестеро получили ранения. Поврежден один самолет.

Авиабаза находится примерно в 3 км от Рязани. Рядом расположен 360-й авиационный ремонтный завод. На авиабазе проводится обучение летного состава и дислоцируются самолеты-заправщики Ил-76.

Взрыв с утра прогремел и на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Оттуда взлетают бомбардировщики, атакующие ракетами Украину.

Фото: скриншот