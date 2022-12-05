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Факты / Світ / Росія

Появилось видео взрыва на российской авиабазе Дягилево под Рязанью

Марта Бондаренко, редактор ленты
Появилось видео взрыва на российской авиабазе Дягилево под Рязанью

Сегодня на рассвете на российском аэродроме под Рязанью прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.

В социальных сетях жители стали массово сообщать о взрывной волне, кто-то видел сигнальные ракеты, в воздухе чувствовался запах топлива.

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По предварительным данным, произошел взрыв бензовоза. По меньшей мере три человека погибли, шестеро получили ранения. Поврежден один самолет.

Авиабаза находится примерно в 3 км от Рязани. Рядом расположен 360-й авиационный ремонтный завод. На авиабазе проводится обучение летного состава и дислоцируются самолеты-заправщики Ил-76.

Взрыв с утра прогремел и на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Оттуда взлетают бомбардировщики, атакующие ракетами Украину.

Фото: скриншот

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