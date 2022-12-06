Декабрь, 06 в 19:22

Российский диктатор Владимир Путин вчера проехался на Mercedes по незаконно возведенному Крымскому мосту.

Это произошло после ремонта моста, поврежденного взрывом в октябре.

Аналитик по обороне и безопасности Майкл Кларк для Sky News оценил значение поездки Путина через мост, соединяющий временно оккупированный Крым с Россией.

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Кларк отмечает, что хотя автомобильный мост снова открыли, нет никаких признаков того, что полностью заработает параллельно железнодорожный мост.

Он отмечает, что для Москвы этот мост действительно важен, ведь по нему перевозят большое количество топлива на временно оккупированную Россией территорию Крымского полуострова.

— Крым с Украиной соединяют всего две другие дороги – поэтому у России могут возникнуть проблемы, если украинцы возьмут под контроль эти трассы. Крым гораздо уязвимее, чем может казаться россиянам, — говорит он.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что наступающие на Юге и на Востоке силы обороны Украины могут изолировать временно оккупированный Крымский полуостров.

Ходжес отметил, что украинским защитникам необходимо лишить ВС РФ поставки, которая идет через Керченский мост.