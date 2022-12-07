Декабрь, 07 в 8:47

Россия рассматривает возможность установления минимальной цены для экспорта своей нефти в ответ на ценовой потолок, установленный странами G7 на прошлой неделе.

По словам двух чиновников, знакомых с планом, Москва рассматривает возможность либо введения фиксированной цены, либо установления максимальных скидок, по которым нефть могут продавать.

Пока нет никакой информации о том, какой может быть фиксированная цена или уровень скидок. Но если Россия установить или то, или другое, то трейдеров будет волновать то, насколько цена выше, установленной G7.

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Цена на российскую нефть важна, потому что компании, которые хотят получить доступ к отраслевому страхованию и другим ключевым услугам Большой семерки, могут получить это только в том случае, если будут платить 60 долларов за баррель или меньше.

Греческим нефтяным танкерам также не разрешат закупать нефть сверх установленного ценового потолка.

Стоит отметить, что мировые поставки сырой нефти является ключевым источником доходов Москвы. Большая семерка надеется, что установленная граница цены на российскую нефть лишит Кремль финансирования войны в Украине.

Россия хочет предложить покупателям своей нефти прозрачный механизм ценообразования, придерживаясь рыночного подхода, сказал один из чиновников на условиях анонимности, поскольку обсуждение еще не началось.

По его словам, Кремль не хочет противодействовать нейтральным государствам, которые покупают российскую нефть.

Один из подходов предусматривает установление максимальной скидки на российскую нефть по отношению к мировым эталонам. Дисконт будет регулярно пересматриваться в зависимости от ситуации на мировом рынке.

Другой вариант — установление фиксированной цены, которая также будет регулярно пересматриваться.

Кремль готовит президентский указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, продавать ее кому-либо, кто принимал участие в установлении ценового потолка.

Высшие должностные лица России, включая президента Владимира Путина, неоднократно заявляли, что страна не будет соблюдать ограничение G7. По их мнению, ценовой потолок якобы не является рыночным и может иметь серьезные последствия для баланса спроса и предложения во всем мире.

Напомним, что 2 декабря страны Евросоюза, G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть, транспортируемой по морю, в размере $60 за баррель.