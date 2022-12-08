Декабрь, 08 в 12:13

С самого начала война в Украине велась не только поле боя, но и на экономическом фронте. Беспрецедентные санкции, включая замораживание половины резервов центробанка России, не удержали Путина от нападения на Украину и не мешают России продолжать войну.

Иногда казалось, что Россия побеждает в экономической войне, ограничив поставки газа в Европу и спровоцировав инфляционный кризис.

Как пишет британское издание The Times, формально экономическое положение РФ кажется стабильным, но на самом деле это далеко от истины.

Сейчас смотрят

Сомнения в готовности Запада вести экономическую борьбу с Путиным вновь возникли после объявления нового потолка цены на экспорт российской нефти — на уровне $60 за баррель. Это примерно соответствует текущим рыночным ценам. А вот Польша и страны Балтии выступали за гораздо более низкий ценовой предел — около $30 за баррель. Это уже намного ниже себестоимости добычи в России и лишило бы Россию огромной прибыли.

Официальные данные показывают, что российская экономика устойчива. Рубль, например, резко упал в начале войны, но потом укрепился и стал самой эффективной валютой в мире в этом году. По официальным данным, экономика РФ сократилась всего на 0,4% в первом полугодии по сравнению с предыдущим годом и, вероятно, упадет менее чем на 3% за 2022 год, а инфляция составляет около 13%.

Но это официальные данные, которые жестко цензуруются государством. А если взглянуть на другие источники, становится ясно, что кумулятивный эффект санкций оказывает довольно пагубное влияние на уровень жизни в России, а также значительно препятствует финансированию войны.

Читайте Подоляк назвал 6 последствий для России после победы Украины

Отчет российского оппозиционера Владимира Милова для Центра Вильфрида Мартенса показывает, что иллюзия устойчивости российской экономики поддерживается только комбинацией политических уловок и быстрым истощением финансовых резервов России.

Вот некоторые данные из документа:

Укрепление рубля частично объясняется доходами от продажи нефти и газа по завышенным во время войны ценам. Кроме того, центробанк России ввел валютные ограничения. Но в сочетании с санкциями это все привело к падению импорта примерно на 70%.

К третьему кварталу из-за санкций экспорт газа упал на 40%, угля – на 9%.

В сентябре автопром снизился на 77,4%.

Резко возросла безработица – по официальным данным, только за октябрь без работы остались 600 тыс. человек и, вероятно, это наиболее квалифицированные специалисты.

Продажи в магазинах упали на 10% — это свидетельство намного более глубокого экономического падения, чем говорит официальная статистика.

По официальным данным, безработица составляет всего 4%, но к концу второго квартала 13% всего работоспособного населения России, а это около 4,3 млн человек, были вынуждены уйти в неоплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск.

Милов все это называет “потемкинской” картиной экономики, которую Путин сконструировал, чтобы убедить мир в том, что Россия справляется с санкциями.

Но очевидно то, что чем дольше действуют санкции, тем больше ущерб для РФ.

Москве уже приходится использовать незамороженные ликвидные резервы для финансирования дефицита бюджета в размере 0,9% ВВП в этом году. Эти резервы будут быстро исчерпаны, поскольку в следующем году давление на бюджет возрастет в результате сокращения экономики и увеличения военных расходов. Это затруднит поддержание силы рубля и повысит вероятность гораздо более высокой инфляции.

The Times отмечает, что Россия проигрывает экономическую войну так же, как проигрывает войну на поле боя.

Реальные доходы в России сегодня уже на 10% ниже, чем в 2014 году, когда Путин впервые вторгся в Украину. У России нет хороших вариантов переориентации экспорта, чтобы компенсировать потери в торговле с Западом.

А Западу необходимо продолжать больше давить на РФ и на третьи страны, чтобы те не помогали Москве обходить санкции.