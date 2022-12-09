Французская TotalEnergies решила избавиться от активов в энергетическом гиганте РФ
Французская компания TotalEnergies избавится от своей 19,4-процентной доли в российском энергетическом гиганте Новатэк на $3,7 млрд.
Как сообщила пресс-служба компании, TotalEnergies отзовет двух своих представителей в совете директоров Новатэка “с немедленным вступлением в силу” и больше не будет включать доходы от своих инвестиций в Новатэк в свои финансовые отчеты.
Этот шаг также повлияет на доказанные запасы TotalEnergies, снизив их на 1,7 млрд баррелей.
В отличие от своих конкурентов Shell и BP, TotalEnergies подверглась интенсивной критике за то, что цепляется за свои инвестиции в России, несмотря на войну в Украине.
В сентябре компания отбивалась от нападок СМИ, которые обвиняли ее в поставках топлива для российских истребителей в Украине. TotalEnergies утверждала, что она не работает на северном российском Термокарстовом месторождении, где добывается керосин, который может быть использован военными.
В прошлом месяце генеральный директор компании Патрик Пуянне заявил, что единственной мотивацией сохранения российских активов TotalEnergies является доставка сжиженного природного газа в Европу.
TotalEnergies заявила, что два ее представителя в совете директоров Новатэк воздержались от голосования по делам компании и, в частности, финансовым вопросам после вторжения России в Украину и последующих западных санкций.
Компания сохраняет долю в российских проектах Ямал СПГ и Арктик СПГ 2. Фирма работает и на украинском рынке.
В начале вторжения TotalEnergies заявляла, что прекращает инвестиции в российские проекты.
Фото: TotalEnergies
Источник: TotalEnergies