Декабрь, 09 в 16:28

Французская компания TotalEnergies избавится от своей 19,4-процентной доли в российском энергетическом гиганте Новатэк на $3,7 млрд.

Как сообщила пресс-служба компании, TotalEnergies отзовет двух своих представителей в совете директоров Новатэка “с немедленным вступлением в силу” и больше не будет включать доходы от своих инвестиций в Новатэк в свои финансовые отчеты.

Этот шаг также повлияет на доказанные запасы TotalEnergies, снизив их на 1,7 млрд баррелей.

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В отличие от своих конкурентов Shell и BP, TotalEnergies подверглась интенсивной критике за то, что цепляется за свои инвестиции в России, несмотря на войну в Украине.

В сентябре компания отбивалась от нападок СМИ, которые обвиняли ее в поставках топлива для российских истребителей в Украине. TotalEnergies утверждала, что она не работает на северном российском Термокарстовом месторождении, где добывается керосин, который может быть использован военными.

В прошлом месяце генеральный директор компании Патрик Пуянне заявил, что единственной мотивацией сохранения российских активов TotalEnergies является доставка сжиженного природного газа в Европу.

TotalEnergies заявила, что два ее представителя в совете директоров Новатэк воздержались от голосования по делам компании и, в частности, финансовым вопросам после вторжения России в Украину и последующих западных санкций.

Компания сохраняет долю в российских проектах Ямал СПГ и Арктик СПГ 2. Фирма работает и на украинском рынке.

В начале вторжения TotalEnergies заявляла, что прекращает инвестиции в российские проекты.

Фото: TotalEnergies

Источник: TotalEnergies