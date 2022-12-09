Декабрь, 09 в 19:28

Российские оккупанты понесли колоссальные потери в Луганской области, пополнять их ряды российское руководство планирует за счет новых мобилизированных.

— Короче, сейчас приезжал руководитель этой все х**ни — СВО, генерал Суровикин. В Пензе сейчас начинается отбор, новый призыв, чисто артиллеристы, командиры машин… Короче, укреплять будут, — говорит российский военнослужащий.

Собеседник ему рассказывает, что читал о том, что российское военное руководство не может начать вторую волну мобилизации, пока не закончится предыдущий призыв срочников.

— Призыв уже завтра кончается, призыв до 1 декабря. Вот он сейчас нам говорил, что до 1 декабря призыв. 1 декабря он уже кончится и начинается мобилизация новая.

Собеседник ему рассказывает, что в России ожидают глобальную мобилизацию, но он в это не верит.

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— Ну, кто его знает. У нас уже жесткая нехватка. У нас тут третий полк разъе**ли (разбили. — ред.) под Луганском. Короче, 52 человека только осталось, — говорит оккупант.

На вопрос товарища, сколько в полку было людей, он отвечает, что точно больше тысячи.

— Потому что нас отправили 2100, что ли, или 2150, — рассказывает захватчик.

Дальше российский военнослужащий жалуется на отбор людей в армию.

— На нас поэкспериментировали, что у нас полнейшая зал*па получилась, а уже следующий будет нормальный, — комментирует призыв оккупант.

Он рассказывает, что не хочет служить и с радостью бы поехал домой.