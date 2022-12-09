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Факты / Світ / Росія

США вводят санкции против РФ из-за закупки иранских БПЛА

Валентина Чорна, редактор ленты
Санкції проти РФ
Фото: Dreamstime

США вводят санкции против ВКС РФ и 924 Государственного центра беспилотной авиации из-за закупки иранских БПЛА.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, санкции введены против трех российских организаций. Однако название третьей организации не указывается.

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Кирби добавил, что США будут обсуждать со своими союзниками российско-иранское военное партнерство.

Ранее в разведке Британии сообщили, что РФ могла получить от Ирана новую партию дронов-камикадзе.

В ведомстве обратили внимание, что страна-агрессор возобновила атаки на территорию Украины, используя беспилотники Shahed.

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