Путину нужны не переговоры, а дискредитация Украины в глазах Запада – ISW

Декабрь, 10 в 7:52

Российский диктатор Владимир Путин продолжает призывать к переговорам, чтобы лишить Украину поддержки западных партнеров, считают в Институте изучения войны (ISW).

В ISW напомнили о его вчерашнем выступлении на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке, где он сказал, что процесс урегулирования затянется, объясняя свое предыдущее заявление о подготовке России к продолжительной войне.

– Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки партнеров, и, вероятно, стремится использовать любое прекращение огня и окно для диалога, чтобы дать российским войскам время для восстановления, таким образом лишая Украину инициативы, – отмечают аналитики.

В то же время, по их мнению, соглашение о прекращении огня маловероятно, поскольку на самом деле ни РФ, ни Украина к нему не готовы.

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– Более вероятно, что Путин разжигает дискуссии о прекращении огня, прежде всего, как часть информационной операции, направленной на усиление раскола между Украиной и ее сторонниками, изображая Киев нежелающим разговаривать, – подытожили в ISW.

Накануне аналитики ISW высказали мнение о том, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, готовит россиян к затяжной, изнурительной войне в Украине, анализируя его заявления во время заседания Совета по развитию гражданского общества и прав человека.

Источник: ISW