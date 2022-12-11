Декабрь, 11 в 9:31

Президент России Владимир Путин рискует лишиться поддержки со стороны бывших лидеров боевиков и ветеранов.

На этом акцентировали внимание аналитики Института изучения войны (ISW) в своей новой сводке.

Эксперты отметили, что лидера Кремля беспрецедентно прямо начали критиковать бывший “министр обороны” так называемой ДНР Игорь Гиркин и “экс-министр безопасности “ДНР” Александр Ходаковский.

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Откровенно нападать на Путина Гиркин и Ходаковский начали из-за неспособности отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и “защитить” Донбасс.

Гиркин, в частности, подверг критике заявления Путина 9 декабря о том, “спецоперация продвигается стабильно”.

Бывший главарь террористической группировки подчеркнул, что “только Путин и Министерство обороны России считают войну успешной”.

“Эксминистр безопасности “ДНР” заявил, что длительное правление Путина не было полностью успешным.

– Эти откровенные нападки могут свидетельствовать о разногласиях между провоенной ДНР, ветеранскими общинами и Путиным, – предполагают в ISW.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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