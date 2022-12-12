Декабрь, 12 в 17:57

На этой неделе российская нефть – под запретом в цивилизованном мире. Все, кто захочет покупать у России ее “черное золото”, должны платить не более $60 за баррель.

Как Москва пытается обойти эти запреты и зачем купила больше сотни ржавых танкеров – далее в материале.

Нефтяной “потолок”

В проливе Босфор на этой неделе было как никогда тесно. После того, как 5 декабря вступило в силу эмбарго и потолок цен на российскую нефть, западные СМИ сообщали об очереди из около 20 танкеров, образовавшейся на турецких воротах Черного моря.

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– Это ограничение цены, которое мы устанавливаем на экспорт российской нефти в третьи страны. Если они хотят использовать танкеры под европейским флагом и соответствующие услуги, такие как страхование, то будут делать это по ограниченной цене на нефть, — отметил главный спикер Европейской комиссии Эрик Мамер, комментируя решение ЕС.

С 5 декабря западные компании больше не страхуют нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть, если она продана по цене более $60 за баррель. В то же время, Турция, пропускающая через Босфор десятки подобных танкеров, сообщила, что без такой страховки больше не пропустит ни одного судна, чем подложила РФ немалую свинью.

Наибольшие споры на прошлой неделе касались того, что потолок в $60 за баррель неэффективен, ведь РФ и так реализует свою нефть примерно по такой же цене.

Это на текущей неделе подтвердил и российский диктатор Владимир Путин. Однако он не упомянул о том, что 47% российского экспорта нефти, ранее поставлявшихся в Европу, теперь придется распихивать по другим странам, которые не будут поддерживать эмбарго и ценовой потолок.

– Какая философия заложена в тот потолок? Это то, чтобы не лишить Россию поставок, а лишить ее заработка. Потому что если эту палку перегнуть сейчас и если россияне начнут очень стремительно сбавлять добычу, это приведет просто к скачку цены до $140-150 за баррель. И что мы получим? Страны Запада весь мир получит фантастические цены на колонках. А Россия даже в том сокращенном своем объеме заработает еще больше, чем сейчас. Поэтому я считаю, что данное решение очень сбалансировано, — объяснил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Теневой флот

Учитывая новые реалии, в РФ, очевидно, не одну неделю ломали голову над тем, как обойти и эмбарго, и вероятные самосанкции: в случае, если глава Кремля решит закрыть поставку странам, которые поддержат потолок в $60, как он грозился ранее.

В начале недели издание Financial Times опубликовало расследование, в котором предполагает, что РФ формирует теневой флот из нефтяных танкеров для того, чтобы обойти санкции Запада. Ссылаясь на судоходного брокера Braemar, издание пишет, что в последнее время увеличилось количество неизвестных покупателей танкеров, которым уже 12-15 лет.

– Мы ведь знаем, как действуют все российские компании. Был брошен клич, выделены деньги, эти деньги нужно было реализовать и условно говоря скупили все, что было на рынке, независимо от того, нужно ли оно или не нужно. Даже танкеры уровня металлолома – это миллионы долларов, – рассказал руководитель Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук.

Так, по данным аналитиков, в этом году для России закупили 109 различных танкеров: в том числе 29 супертанкеров VLCC, способных транспортировать более 2 млн баррелей нефти, 31 танкер размером Suez-Max, который может перевозить около 1 млн баррелей, и 49 танкеров Aframax с объемом груза около 700 тыс. баррелей.

– Это им позволяет меньше зависеть от теневых перевозчиков. Те компании, которые промышляют перевозкой нефти подсанкционных режимов, это позволяет им хоть какое-то планирование: когда ты владелец танкера, ты по крайней мере знаешь, когда он прибудет, как он загрузится. Это все ослабляет влияние, но не нивелирует его, – уточнил Максим Паламарчук.

По оценкам экспертов, для поддержки экспортных потоков на прежнем уровне таких танкеров понадобится не менее 240. И здесь РФ испытает конкуренцию со стороны Ирана и Венесуэлы, которые уже давно пользуются подобными методами.

Более того, танкеры, уличенные в нарушениях, заносят в черный список и затем не пускают в порты цивилизованных стран. То есть тайная сеть судов работает только до определенного момента.

– Многие санкции, которые были приняты, потом дорабатывались. То есть Европа и мир смотрит, где те щели, через которые пошла Россия в обход этих санкций. И эти щели перекрывает. Поэтому пусть делают, пусть покупают этот хлам сейчас. Будет проанализировано, как это работает, и я уверен, что дальше нас ждут новые санкции, которые закроют и эти щели, которые они сегодня, может, найдут, — подчеркнул Сергей Куюн.

Сам факт того, что едва ли не самый главный источник своих доходов РФ вынуждена переводить в тень, – уже само по себе немалое достижение, говорят эксперты. Ведь, по сути, транспортировка российской нефти, загруженной на подобные нелегальные танкеры, теперь ничем не будет отличаться от, например, контрабанды наркотиков. И тут возникает вопрос: а кто на это согласится?

– Каждый, кто будет покупать такую нефть, 10 раз подумает, зачем ему это делать. Тем более что тогда он может попасть в передрягу. Если об этом узнает какое-то из государств, что ввели санкции, а там дальше вторичные санкции, а там возможность торговать нефтепродуктами, произведенными из этой нефти. Может, какие-то небольшие предприятия, которые ориентированы прежде всего на переработку сырья и на продажу нефтепродуктов внутри государств – африканских, латино-американских, может, некоторых азиатских – они на это пойдут, — отметил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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Сложная логистика и потенциальные покупатели

Очевидно, что расчет России – в первую очередь на Индию и Китай, общая позиция которых как раз заключалась в том, чтобы не поддерживать санкции Запада. С другой стороны, введенный потолок позволит восточным государствам выторговать большие скидки, чем у них были до сих пор.

Но даже если условный объединенный Восток и согласится покупать российскую нефть по теневым схемам, то снова возникнет вопрос логистики.

Сейчас подавляющая часть поступающей в Китай российской нефти поставляется по трубе Восточная Сибирь-Тихий океан, которая работает на грани своей пропускной способности. Если Китай и согласится покупать еще больше российской нефти, то ее, скорее всего, придется доставлять купленными РФ танкерами – из Черного или Балтийского моря. Некоторые из них можно использовать для перевозки с корабля на корабль. Но цена такой контрабандной нефти может оказаться даже ниже себестоимости добычи.

– Даже если им удастся как-то выйти на глобальный рынок, это будут другие деньги, то есть они не будут зарабатывать. Они все будут тратить на логистику. Сначала ты 20 баксов на баррель потратил на то, чтобы докачать из Сибири до Черного моря или до Балтики. Потом ты еще потеряешь 20-30 баксов на то, чтобы перевезти на другой край света эту нефть. И в остатке ты получишь, возможно, на уровне своей себестоимости, – проинформировал Сергей Куюн.

Аналогичная ситуация касается и Индии, впрочем, в последнее время увеличившей импорт российской нефти. Здесь, вероятно, сыграли роль российские скидки. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже публично осуждал такую позицию.

– Почему Индия существенно увеличила закупку российской нефти? Потому что Россия предлагала очень заманчивые условия, дешевые цены, хорошие контракты. Почему Россия предлагает дешевые цены на свою нефть? Из-за войны, которую она развязала в Украине. И проблема в поставках нефти на европейские рынки, – заявлял Кулеба.

Однако на этой неделе стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил ежегодный очный саммит с Путиным. Такое произошло впервые за 20 лет, за исключением ситуации, связанной с коронавирусом в позапрошлом году.

В то же время Китай на этой неделе объявил о новой эре отношений с арабским миром. Глава КНР Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в Саудовскую Аравию и, среди прочего, обсудил увеличение поставок нефти в Поднебесную.

– Можно продать бензин талибам. Ну, вот как раз новый союзник РФ Талибан. Можно продать дизельное топливо Северной Корее. Точнее обменять его на что-то другое. Можно что-то продать где-то в Африке: например, сомалийским пиратам нужен для их суден мазут. А куда еще? А никуда, – считает Геннадий Рябцев.

Новый удар по российскому экспорту

К тому же, в начале следующего года Запад совершит очередной хук по российскому экспорту: 5 февраля вступит в силу эмбарго на российские нефтепродукты – бензин, дизель и авиационное топливо.

Россияне рассчитывают, что это приведет к скачку цен на рынке и образованию кризиса, но, учитывая, что этого не произошло с введением потолка цен на нефть, вряд ли что-то изменится и в следующий раз. Влияние же на экономику РФ будет хоть и медленным, но в результате эффективным, говорят эксперты.

– Знаете, танкер нефтяной, большой, вот когда останавливают его двигатели, он двигается еще сутки. И то же самое можно сказать и об этой области. Они заработали в этом году очень много. Очень много. И это создает для них какую-то подушку, какую-то страховку на будущее. Но ведь то, что оперативные заработки сейчас упадут, то, что придется, возможно, консервировать какие-то самые старые месторождения и наиболее нерентабельные. И соответственно будет уменьшаться объем, – объяснил Сергей Куюн.

Сокращение месторождений, которое, кстати, на этой неделе не исключил и сам Путин, по оценкам экспертов, может составить 30%. Сначала это ударит по российским населенным пунктам, живущим на нефтедобыче – тысячи работников отрасли станут безработными, а целые регионы превратятся в дотационные. Затем уменьшение поступлений ощутит и федеральный бюджет РФ.

Эмбарго на российскую нефть, а затем и на российские нефтепродукты не станет для Кремля серебряной пулей, которая сразу остановит войну в Украине, ведь снижение ВВП РФ не будет смертельным.

Чтобы обойти санкции, Россия, судя по всему, готова уйти в нелегальные схемы и на теневые рынки, только чтобы продолжать агрессию. Поэтому пока наиболее эффективными санкциями и дальше остаются победы на поле боя.