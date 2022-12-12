Декабрь, 12 в 17:21

Российскому диктатору Владимиру Путину нужна экстренная операция на толстой кишке после падения с лестницы.

По данным издания DailyStar, во время инцидента президент РФ повредил копчиковую кость. Но после падения у диктатора появились и новые проблемы со здоровьем.

– Путину сделают простую хирургическую операцию. Падение с лестницы на прошлой неделе, которое привело к ушибу копчика, не осталось незамеченным и повлекло за собой новые проблемы, не связанные непосредственно с убоем, — говорится в издании.

Ранее СМИ сообщали, что Путин якобы поскользнулся, спускаясь с лестницы в своем московском доме. Он упал на копчиковую кость, а потом опрокинулся на бок и сполз еще на две ступеньки.

Сейчас смотрят

Сегодня стало известно, что Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию впервые за 10 лет.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не стал называть причину, по которой диктатор отказался от своей традиции, но заявил, что лидер РФ “регулярно общается с прессой, в том числе с зарубежными визитами”.