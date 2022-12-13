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Факты / Світ / Росія

В Брянской области прогремели взрывы: вероятно, ударили по базе средств связи и казарме

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Брянской области прогремели взрывы: вероятно, ударили по базе средств связи и казарме
Фото: Факты ICTV

Пропагандистские Telegram-каналы России сообщают о мощных взрывах в Брянской области, в частности, в городах Клинцы и Климово.

По предварительной информации, в Климово расположена центральная база средств связи РФ — воинская часть 47144.

А в Клинцах в местной воинской части дислоцируется подразделение 144 гвардейской мотострелковой дивизии 20 гвардейской общевойсковой армии РФ.

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Пожар в районе казарм воинской части подтверждают в местных чатах жители Клинцев. Сообщают также о большом количестве карет скорой помощи, направляющихся к месту взрыва.

В настоящее время в Генеральном штабе ВСУ или Министерстве обороны Украины не комментировали эту информацию.

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