Декабрь, 13 в 1:09

Пропагандистские Telegram-каналы России сообщают о мощных взрывах в Брянской области, в частности, в городах Клинцы и Климово.

По предварительной информации, в Климово расположена центральная база средств связи РФ — воинская часть 47144.

А в Клинцах в местной воинской части дислоцируется подразделение 144 гвардейской мотострелковой дивизии 20 гвардейской общевойсковой армии РФ.

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Пожар в районе казарм воинской части подтверждают в местных чатах жители Клинцев. Сообщают также о большом количестве карет скорой помощи, направляющихся к месту взрыва.

В настоящее время в Генеральном штабе ВСУ или Министерстве обороны Украины не комментировали эту информацию.