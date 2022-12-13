Декабрь, 13 в 9:12

Продолжение войны в Украине и далее будет подрывать геополитические усилия российского президента Владимира Путина по всему миру.

Так считают аналитики американского Института изучения войны ISW.

В Минобороны Великобритании ранее заявили, что 11 декабря Путин подписал закон о выделении более 9 трлн рублей (примерно 143 млрд долларов) на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в бюджете на 2023 год. По данным Всемирного банка, эта сумма составляет около 8% валового внутреннего продукта России в 2021 году.

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Расходы России на оборону значительно выросли и составят более 30% всего бюджета России на 2023 год.

Таким образом, российский бюджет продолжает истощаться из-за войны в Украине, и вполне вероятно, что у Путина не будет хватать финансирования на другие международные или внутренние кампании.

ISW уже давно считает, что РФ перебрасывают оборудование и персонал из Сирии и Нагорного Карабаха, и может отказаться от других боевых действий в пользу продолжения затяжной войны в Украине.

Но, по-видимому, Путин не желает жертвовать своими геополитическими амбициями в краткосрочной перспективе, поэтому рискует столкнуться с финансовыми трудностями по продолжению войны и глобальными кампаниями по проецированию власти.

Например, Путин пытается восстановить позиции России в Центральной Азии, но создание трехстороннего союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном оказалось провальным.

Кроме того, несколько известных российских блогеров раскритиковали Кремль за выделение почти 6 млрд рублей (около 95,5 млн долларов) на развитие русскоязычных школ в Таджикистане. Блогеры считают, что Москва неэффективно использует свою “мягкую силу” в Таджикистане, что еще больше ставит под сомнение необходимость таких расходов.