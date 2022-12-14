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Факты / Світ / Росія

РФ расширяет понятие терроризма для оправдания войны в Украине и внутренних репрессий — ISW

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
ФСБ, россійські спецслужби
Фото: Depositphotos

В последние два десятилетия Россия расширяет понятие терроризма в законодательстве, в частности в декабре этого года Госдума предложила новые поправки к Уголовному кодексу РФ, которые приравнивают диверсию к теракту.

– ФСБ перешла от определения деятельности исламистских боевиков на Кавказе как терроризма к ориентации терроризма вокруг концепции украинских “диверсантов”, – пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Они напомнили, что накануне глава ФСБ Александр Бортников связал рост “террористической” активности в РФ в 2022 году с якобы СБУ, работающей при поддержке Запада.

– Российские власти используют оружие на фоне войны в Украине, чтобы оправдать расширение законодательства о терроризме под видом защиты внутренней безопасности. Такие меры, вероятно, предоставят российским спецслужбам большую свободу в подавлении внутреннего инакомыслия, – отмечают американские эксперты.

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Источник: ISW

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