В СНБО отреагировали на мечты Кремля о “захвате” Одессы и Чернигова

Декабрь, 14 в 18:00

Из-за неспособности взять под контроль захваченные территории Кремль вынужден сменить риторику в сторону озвучивания намерений хотя бы сдержать ситуацию на Донбассе.

Так, в Центре противодействия дезинформации при СНБО прокомментировали слова секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о “захвате” Одессы и Чернигова.

Главарь террористов из группировки “ДНР” Денис Пушилин заявил, что якобы “Одесса и Чернигов должны быть освобождены”. Но Песков, реагируя на слова кремлевской марионетки, заявил о сложной ситуации у оккупантов в Донецкой области.

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— Вопрос о возможности присоединения Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора граждан… Первоочередной задачей является защита людей в “ДНР” и “ЛНР”, – сказал Песков.

В ЦПД подчеркивают, что слова Пескова являются очередным доказательством того, что оккупанты имели целью захватить всю Украину и идти с войной дальше на Запад.

— Но данное высказывание официального рупора Кремля свидетельствует о том, что захват Чернигова и Одессы не является приоритетом “спецоперации”. Из-за неспособности взять под контроль захваченные территории Кремль вынужден изменить риторику в сторону озвучивания намерений хотя бы сдержать ситуацию на Донбассе, – объясняют в ЦПД.

В то же время в ЦПД отметили, что оккупационные войска не оставляют попытки наступления в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Скриншот: MSNBC