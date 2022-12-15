Руководству РФ пришлось изменить планы из-за контрнаступления ВСУ – Генштаб
Российским оккупантам пришлось изменить планы из-за успехов украинских военных на Востоке и Юге Украины. Так, агрессоры сосредоточились на попытках захватить Луганскую и Донецкую области.
Об этом на брифинге 15 декабря сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
– Учитывая успехи наших войск на Харьковском и Херсонском направлениях, военно-политическое руководство РФ было вынуждено внести соответствующие изменения в свои оперативные планы по захвату Украины, – рассказал Громов.
Он добавил, что оккупанты сосредоточились на Донецкой и Луганской областях для того, чтобы полностью захватить их.
– В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегической задачи — установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, – резюмировал представитель Генштаба ВСУ.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские бойцы продолжат контрнаступление, как только позволит погода.