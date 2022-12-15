Декабрь, 15 в 12:43

Российским оккупантам пришлось изменить планы из-за успехов украинских военных на Востоке и Юге Украины. Так, агрессоры сосредоточились на попытках захватить Луганскую и Донецкую области.

Об этом на брифинге 15 декабря сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

– Учитывая успехи наших войск на Харьковском и Херсонском направлениях, военно-политическое руководство РФ было вынуждено внести соответствующие изменения в свои оперативные планы по захвату Украины, – рассказал Громов.

Он добавил, что оккупанты сосредоточились на Донецкой и Луганской областях для того, чтобы полностью захватить их.

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– В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегической задачи — установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, – резюмировал представитель Генштаба ВСУ.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские бойцы продолжат контрнаступление, как только позволит погода.