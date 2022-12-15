РФ может начать широкомасштабное наступление в начале 2023 года: ISW назвал направления

Декабрь, 15 в 11:03

Американский Институт изучения войны (ISW) назвал направления, откуда войска РФ могут попытаться начать широкомасштабное наступление в начале 2023 года.

Как отмечается, министр Дмитрий Кулеба 13 декабря заявил, что усилия России по мобилизации, призыв и перемещение тяжелого вооружения показывают, что Россия может готовить широкомасштабное наступление в январе и феврале 2023 года.

– Заявление Кулебы соответствуют давней оценке ISW о том, что зимние месяцы ускорят темпы операций с обеих сторон, – подчеркнули аналитики.

Они считают, что легче всего для войск РФ возобновить наступательные операции по двум основным направлениям продвижения в ближайшие месяцы – вдоль границы Харьков-Луганск на северо-востоке Украины или в Донецкой области.

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– Похоже, что российские войска перемещают тяжелую технику из тыловых районов Луганской области в районы вблизи нынешней линии фронта — вдоль границ Харьковской и Луганской областей — и переформировали и повторно консолидировали свою группировку сил вдоль этой линии, – говорят в ISW.

Сейчас оккупанты проводят ограниченные наступательные действия вдоль этой же линии, в частности – для возвращения утраченных позиций к западу от Кременной.

Также российские войска могут надеяться начать наступление в западной части Донбасса, для того чтобы развить незначительный прогресс, достигнутый в ноябре в районе Угледар-Павловки.

– ISW продолжает считать, что российские войска стремятся завершить захват всей Донецкой области, и потенциальные будущие наступления на западе Донецкой области могут быть направлены на дополнение к текущим наступательным операциям в западных окрестностях города Донецка и вокруг Бахмута, – говорится в аналитике.

Однако ISW отмечает, что, несмотря на потенциал новых наступательных операций, российские боевые возможности по-прежнему деградированы, а российские войска вряд ли смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы.

Источник: ISW