В России полиция составила протокол на мать читинца, которого оштрафовали за пересказ сна с Зеленским

Декабрь, 15 в 18:07

В российском городе Чита полиция составила протоколы о якобы дискредитации армии России и оскорблении президента РФ Путина на Нелли Лосеву.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на сына женщины Ивана Лосева, которого ранее оштрафовали за критику мобилизации и пересказ сна с участием президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях.

Поводом для протоколов стали лайки Нелли Лосевой к двум постам в Одноклассниках, в которых говорится, что “Путин х*йло”, а Крым принадлежит Украине.

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По словам сына, полиция не дала сфотографировать материалы дела, поэтому подробности неизвестны. Сотрудники намерены повторно вызвать Лосеву в отдел на следующей неделе.

Отметим, что 8 декабря Центральный районный суд Читы оштрафовал на 30 тыс. рублей Ивана Лосева за публикации в Instagram после начала мобилизации.

Среди них был пересказ сна с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором использовалась фраза Слава Украине.

Сам Лосев не смог попасть на заседание, поскольку не был вовремя уведомлен о дате и начале слушания.