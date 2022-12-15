Декабрь, 15 в 7:37

Президент РФ Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к Ассамблее Российской Федерации, так как, скорее всего, не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики его поведения в свете войны в Украине.

Так считают аналитики американского Института изучения войны ISW.

Послание президента Федеральному собранию российской госдуме и Совету Федерации являет собой ежегодную речь, внесенную в Конституцию России. Похожее послание произносит президента США Федеральному собранию.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин может выступить с обращением к собранию Федерации в 2023 году. Песков призвал россиян прекратить гадать на кофейной гуще относительно обращения президента.

Путин выступил со своим последним обращением в конце апреля 2021 года.

Аналитики также считают, что Путин может быть не уверен в своей способности оправдать цену войны внутренними и глобальными делами России.

Источник в российских СМИ отметил, что обращение требует серьезной подготовки со стороны президента и его аппарата, поскольку обычно в нем затрагиваются планы по всем аспектам жизни российского общества — экономике, образованию, вооруженным силам, глобальному партнерству и т. д.

Путин ранее пытался представить аннексию частично оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей 30 сентября как крупную победу.

Уход российских войск из Херсона сильно разозлил националистических идеологов, которые начали сомневаться в приверженности Путина и его способности создать “Великую Россию”.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что причиной отмены пресс-конференции Путина являются антивоенные настроения в обществе.