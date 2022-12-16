Декабрь, 16 в 17:19

США считают, что санкции уже оказывают существенное влияние на Россию. В частности, агрессор испытывает недостаток средств и ресурсов для войны.

Об этом рассказал координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О’Брайен.

— Во-первых, мы видим, что санкции вредят России на поле боя. Россия ведет медленно развивающуюся статическую войну. Ей не хватает современных средств связи, оптики, высокоточных материалов, необходимых для быстрой борьбы, и в значительной степени это связано с тем, что Россия оказалась уязвимой для экспортного контроля и санкций, — отметил он.

Второй аспект, по словам О’Брайена, состоит в том, что из $630 млрд российских средств на банковских счетах, 300 млрд заморожены, и Россия тратит остальные.

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— Мы считаем, что Россия потратила более $80 млрд только в первые месяцы этой войны. И, вдобавок, можно видеть сокращения в бюджете. Они недавно потеряли свой самый ценный ресурс — возможно, до 900 тыс. россиян уехали из страны из-за мобилизации, санкций и войны, – добавил он.

Чиновник подчеркнул, что России гораздо труднее импортировать и производить внутри страны все необходимое для ведения войны.

— Хотя они немного зарабатывают с продажи нефти, газа и удобрений, они не могут купить многое необходимое для современного ведения войны. Так, по состоянию на сентябрь импорт полупроводников упал на 70%, — подчеркнул О’Брайен.

США считают, что в ближайшие годы экономика РФ сократится минимум на 16%, а к 2030 году – на 20%.

О’Брайен добавил, что в Кремле ищут способы обходить санкции через другие страны.