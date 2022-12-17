Ракетные удары по Украине не улучшат наступательный потенциал российских войск – ISW

Декабрь, 17 в 11:02

Российские войска, вероятно, усиливают ракетные удары по Киеву, чтобы вызвать общественное недовольство, но вряд ли это сломит волю граждан Украины, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Более того, по их мнению, ракетные атаки не улучшают способность российских войск проводить наступательные операции на территории Украины.

— Российские удары продолжают представлять серьезную угрозу для украинского гражданского населения, несмотря на то, что они не улучшают способность России проводить наступательные операции, — отмечают в ISW.

РФ 16 декабря провела очередную массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

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По данным Генштаба, силам противовоздушной обороны удалось сбить 60 из 76 российских ракет, среди которых 72 крылатые ракеты типа Х-101, Калибр и Х-22, а также 4 управляемые ракеты типа Х-59/Х-31П.

При этом в районе Киева и области уничтожили 37 из 40 ракет.

В то же время российские ракеты повредили девять объектов энергетической инфраструктуры и несколько жилых домов в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Источник: ISW