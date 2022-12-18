Декабрь, 18 в 15:41

Кремль пытается реабилитировать имидж Минобороны РФ и лично Владимира Путина, изображая его компетентным лидером.

Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), для этого администрация российского диктатора объявила о его встрече с объединенным штабом Вооруженных сил России 17 декабря. Рассказывалось, что Путин в течение дня работал там и заслушал доклады о ходе “Специальной военной операции” в Украине, провел совещание с объединенным штабом и отдельное совещание с командующими.

Министерство обороны России и СМИ опубликовали видеозаписи заседания объединенного штаба, на которых видно, что на нем присутствовали начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и командующий Объединенной группой войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин.

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По мнению аналитиков, это делается для того, чтобы на фоне реальных неудач на фронте и роста недовольства среди населения изобразить Путина компетентным лидером. А также показать российское Минобороны как организованную, единую и эффективную военную структуру и защитить высшее командование российских вооруженных сил от дальнейшей критики.

В ISW считают, что Кремль пытается реабилитировать имидж российского МО в противовес растущему влиянию провоенных ультранационалистических деятелей прежде всего главы Чечни Рамзана Кадырова и финансиста группы Вагнера Евгения Пригожина, а также их параллельных военных структур.

В то же время аналитики называют эти попытки нежизнеспособными — потому что конфликт между Минобороны РФ и ультранационалистическим военным сообществом все равно будет расти.

Кроме этого, в российской администрации Путина пытаются изобразить народным лидером, используя бессмысленные мероприятия как торжественное открытие центра по разведению индюков, празднование юбилеев государственных корпораций и открытие отремонтированной автомагистрали.

Кремль пытается изобразить Путина вестником хороших новостей и дистанцировать его от неудач российской армии и других плохих событий, отмечают в ISW.