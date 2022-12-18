Декабрь, 18 в 18:44

Власти Норвегии перестали выдавать россиянам визы даже с приглашениями норвежских организаций.

Об этом российские правозащитники и общественные организации сообщили изданию Barents Observer.

Об отказах рассказали Хельсинкский комитет Норвегии, художественная институция Terminal B и российско-норвежский проект помощи онкопациентам. В визах отказали даже тем россиянам, приглашения для которых составлял государственный Норвежский Баренцев Секретариат.

Сейчас смотрят

Россиянам не только отказывают, но затрудняют сам процесс подачи документов на визу – на него очень трудно записаться.

Несмотря на подробности в пригласительных документах, гражданам РФ не удается получить визу.

9 сентября Еврокомиссия выпустила инструкцию с конкретными рекомендациями по видаче виз с отдельно оговоренными исключениями.

Россияне жалуются, что, визы все равно не дают даже в исключительных случаях.

Напомним, в конце сентября Финляндия закрыла границы для российских туристов.

Читайте Россиянам с 19 сентября запрещено въезжать в четыре страны ЕС

Источник: Barents Observer