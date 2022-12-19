Декабрь, 19 в 17:38

На территории Российской Федерации пытаются придумать свой аналог так называемому паролю Паляница, с помощью которого украинцы шутя ищут российских диверсантов.

В частности, в российском городе Иркутск появились баннеры, на которых можно прочесть советы о проведении “теста на шпиона” словами Сыктывкар и Башкортостан.

В сети появились фотографии с соответствующими надписями. По словам авторов “инициативы”, только жители и граждане России могут произнести названия этих городов.

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Кроме того, так называемая “инструкция по обнаружению шпионов” сопровождается библейскими ссылками и символикой Министерства обороны Российской Федерации.