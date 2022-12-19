Декабрь, 19 в 15:25

Из-за действий российского диктатора Владимира Путина и его окружения Россия в нынешнем виде прекратит свое существование.

Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украинской правде.

Он сравнил нынешнее положение хозяина Кремля с положением загнанной крысы, поскольку Путин “не понимает, что ему дальше делать”.

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– Как загнанная крыса. Причем он сначала загнал сам себя, а потом его стали загонять действия нашего президента, действия Вооруженных сил и всего нашего народа… Эту войну начал Путин против собственного народа. Потому что своими действиями он уничтожит РФ, она прекратит существование в тех пределах, в которых она на сегодняшний день существует благодаря действиям Путина и его окружения, — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что нынешняя Россия является террористической организацией с армиями наемников, например, ЧВК Вагнера, которой владеет приближенный к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин.

По данным секретаря СНБО, в российских властях сейчас происходит очень много подковерных процессов. При этом представители так называемых элит уже понимают, что у РФ нет шансов выиграть в полномасштабной войне против Украины.

Данилов уточнил, что недовольство результатами войны в российских “элитах” появилось с апреля, когда украинские военные выбили оккупантов с территорий Киевской, Сумской, Черниговской областей, а впоследствии и Харьковской области.

– Сейчас они понимают, что шансов выиграть в этой войне у них ноль. И не потому, что нам кто-то помогает, а потому, что это мировоззренческая война. Она напоминает войну, которая была в прошлом веке, когда против фашизма объединились все страны без исключения. Путинская Россия на сегодняшний день – это сплошной современный фашизм, — объяснил Данилов.

Секретарь СНБО прогнозирует, что смена власти в РФ может произойти так же стремительно, как когда-то развал СССР. Так, в мае 1991 года еще проходил парад на Красной площади, а через четыре месяца “то, что называлось СССР и считалось, что никогда не развалится, прекратило существование”.

– У них (в РФ, – Ред.) очень много процессов происходит, и они, как всегда, подковерные… И может так случиться, что в любой день мы с вами проснемся, а там уже все изменилось, – считает Данилов.

Он также напомнил, что большинство населения РФ поддерживает войну против Украины, о чем свидетельствуют социологические опросы.

Ранее Алексей Данилов рассказывал, что в России уже наблюдаются процессы, которые могут привести к ее распаду как федерации. И первыми вопрос об отделении могут поднять Татарстан и Ичкерия.