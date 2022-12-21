Декабрь, 20 в 23:45

В Москве сообщили, что президент Владимир Путин якобы посетил так называемую зону спецоперации — то есть, фронт в Украине. Но журналисты-расследователи говорят, что это был российский город Ростов-на-Дону.

Об этом сообщает издание Агентство.

Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин якобы побывал в зоне “спецоперации”. По версии Кремля, это произошло в пятницу, 16 декабря, когда Путин весь день работал в объединенном штабе родов войск.

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Этот объединенный штаб находится в Южном военном округе в Ростове-на-Дону.

Также о визите российского президента в “зону спецоперации” сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев в пропагандистской программе Владимира Соловьева.

— Наш верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции, — сказал Гурулев.

В Российской газете также написали со ссылкой на Пескова, что Путин ездил в “зону СВО”: Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да.

Кремль не уточнил, где проходило совещание с участием Путина, но судя по видео, которое опубликовал официальный Telegram-канал Кремля, президент РФ посещал штаб войск Южного военного округа (ЮВО). На сайте минобороны России указано, что штаб находится в Ростове-на-Дону.

Журналисты-расследователи отмечают, что большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры комнаты совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск. Тот же штаб в ноябре посещал министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в “зоне проведения спецоперации”.

Стоит отметить, что Кремль заявил о посещении Путиным зоны военных действий через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал в Бахмуте.

В разведке Минобороны Великобритании сообщили, что в Кремле срежиссировали заседание объединенного штаба “специальной военной операции”, чтобы реализовать ряд скрытых мотивов.