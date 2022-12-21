Путина ждет суд или бесславная смерть в бункере — глава СБУ

Декабрь, 21 в 15:07

Российского диктатора Владимира Путина ждет либо суд, либо бесславная смерть в бункере.

Такое мнение высказал временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк в интервью одному из украинских телеканалов.

— (Путин, — Ред.) заигрался, закрался, зазнался. Это бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире, и его постигнет два варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае, – заявил Малюк.

По его словам, в СБУ есть “уникальная копилка доказательств”, чтобы воплотить в реальность сценарий, по которому Путин и его приспешники окажутся на скамье подсудимых.

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— Сегодня Служба безопасности сформировала уникальную копилку доказательств для будущих международных уголовных судов, над этим работает наше следствие… В тех материалах, которые мы уже собрали, там Карин Хан (прокурор Международного уголовного суда, — Ред.), когда их увидел, сказал — “высший пилотаж”, — заметил Малюк.

В свою очередь глава СБУ уточнил, речь идет о доказательствах, которые собраны не только гласно.

— Проведен масштабный комплекс именно негласных розыскных технических мероприятий. У нас очень много интересных аудиофайлов и не только. Поэтому всему свое время, – добавил Малюк.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что международный трибунал должен быть не только для Путина и остальной верхушки Кремля. На скамье подсудимых должно оказаться руководство, окружение, стратеги и пропагандисты.

Источник: Наталия Мосейчук