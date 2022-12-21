Декабрь, 21 в 15:02

В США нет доказательств, что Иран передал России баллистические ракеты. В то же время Вашингтон продолжает следить за ситуацией.

Об этом рассказал на телефонном пресс-брифинге координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

– Мы знаем, что имеют место дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно, — сказал он.

По словам Кирби, Иран продолжает поставлять России дроны, используемые страной-агрессором для атак по украинской инфраструктуре.

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В конце октября ГУР сообщило о планах Ирана передать баллистические ракеты РФ.

Однако, согласно последним данным разведки, Иран пока не поставил ни одной баллистической ракеты для РФ. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, причина промедления Тегерана заключается в дипломатическом давлении со стороны Запада и протестах внутри страны. Он отметил, что переговоры между Ираном и РФ продолжаются.