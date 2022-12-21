Декабрь, 21 в 1:32

Во вторник, 20 декабря, в Чувашии (Россия) произошел взрыв на магистральном газопроводе, возник масштабный пожар.

По данным тамошней прессы, речь идет об участке экспортной магистрали Уренгой-Помары-Ужгород, по которой российский газ через Украину постапает в Евросоюз.

– Утечка на подземном газопроводе привела к пожару в Вурнарском районе Чувашии, пострадавших нет, — сообщили в российском МЧС.

Предварительно инцидент объяснили утечкой газа во время проведения плановых ремонтных работ.

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Но украинские специалисты не исключают, что взрыв на российском газопроводе мог произойти из-за диверсии самих россиян. Дело в том, что после остановки Северных потоков из-за взрывов украинская ГТС остается единственным маршрутом транспортировки российского “голубого топлива” в страны Центральной и Западной Европы.

– Разгерметизация чувашского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород срежиссирована в самом Газпроме, возможно даже для дальнейшей остановки подачи ресурса через ГТС Украины для европейских потребителей, – отметил эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.

По его мнению, таким образом Кремль стремится создать проблемы Украине в части режимов транспортировки газа для наших потребителей, а также спровоцировать рост цен на газ в Евросоюзе.

– Не исключаю, что террористы готовят диверсионные атаки на инфраструктуру ЕС в течение зимнего периода. В этом контексте также напрашивается предположение, что орда подготовила альтернативное предложение для ЕС. Это маршрут поставки российского газа через Беларусь. Возможно, 19 декабря это и обсуждали тираны (Лукашенко и Путин в Минске, — Ред.), — добавил Максим Белявский.

Правда, по состоянию на вечер вторника, 20 декабря, авария на трубопроводе в России не повлияла на транзит через Украину. Вечерняя заявка на среду составила 42,4 млн куб. м.

– По состоянию на 16:00 20 декабря 2022 года транзит газа по территории Украины происходит в штатном режиме, изменений давления на точках входа газа на границе не зафиксировано. Оператор ГТС Украины продолжает выполнять свои обязательства перед украинскими и европейскими партнерами, несмотря на сверхсложные условия работы наших работников во всех регионах. Напомним, что украинская ГТС является ключевым транзитным маршрутом в Европу, — сообщили Фактам ICTV в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

Недавно российский Газпром пытался дополнительно сократить транзит газа через Украину. Якобы из-за “оседания” в нашем государстве российского газа, предназначенного для поставки в Молдову.