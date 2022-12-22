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В России на авианосном крейсере Адмирал Кузнецов вспыхнул пожар — СМИ

Юля Захарченко, редактор ленты
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В России на авианосном крейсере Адмирал Кузнецов вспыхнул пожар — СМИ

В российском Мурманске вспыхнул пожар на авианосном крейсере Адмирал Кузнецов, стоящем на ремонтном заводе Звездочка.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на источники в экстренных службах.

В пропагандистских СМИ говорят, что пожар возник якобы из-за “ремонтных работ” и что его уже удалось потушить.

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Однако неизвестно, как долго продолжался этот пожар и как выглядят его последствия. Известно, что из-за пожара были эвакуированы 20 человек.

В сети начали появляться фотографии, на которых якобы “зафиксированы последствия пожара”, однако пока неизвестно, есть ли повреждения крейсера.

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