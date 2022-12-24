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Факты / Світ / Росія

Взрывы не прекращаются: в Москве горит склад с газовыми баллонами

Валентина Чорна, редактор ленты
пожежа у Москві

В пятницу, 23 декабря, в Москве вспыхнул пожар. На территории Всероссийского института легких сплавов горит большой склад с 400 пропановыми и ацетиловыми газовыми баллонами.

Как сообщают росСМИ, огонь охватил 400 кв.м.

В здании уже более получаса взрываются газовые баллоны. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

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Недавно пожар произошел в городе Барнаул Алтайского края РФ. Горело предприятие по производству шин.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огнем было охвачено четырехэтажное здание.

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