Декабрь, 23 в 22:29

В пятницу, 23 декабря, в Москве вспыхнул пожар. На территории Всероссийского института легких сплавов горит большой склад с 400 пропановыми и ацетиловыми газовыми баллонами.

Как сообщают росСМИ, огонь охватил 400 кв.м.

В здании уже более получаса взрываются газовые баллоны. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

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Недавно пожар произошел в городе Барнаул Алтайского края РФ. Горело предприятие по производству шин.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огнем было охвачено четырехэтажное здание.