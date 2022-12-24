Окружение Путина дезинформирует его о реальном ходе войны в Украине — WSJ

Декабрь, 24 в 0:08

Окружение российского диктатора Владимира Путина дезинформирует его о реальном ходе войны в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Каждое утро российский лидер получает письменный доклад о положении на фронте, который готовится таким образом, чтобы подчеркнуть успехи и уменьшить неудачи.

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Кроме того, информация в докладах обычно опаздывает, поскольку ее предварительно “обрабатывают” спецслужбы.

Ближний круг Путина поддерживает в нем убежденность в победе России, несмотря на человеческие и экономические потери.

В издании отмечается, что найти в окружении Путина собеседников, которые сами способны адекватно воспринимать реальность, становится все труднее. В то же время ряд приближенных к Путину лиц (например, глава ФСБ Патрушев) настроены даже более радикально, чем их лидер.

Российский диктатор и его окружение полностью убеждены в правильности своего мировосприятия, согласно которому целью практически всего мира является уничтожение или порабощение РФ.

WSJ считает, что в такой ситуации сложно надеяться на какое-либо существенное изменение позиции Кремля под давлением военных поражений в Украине или ухудшение экономической и социальной ситуации в России.