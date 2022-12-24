Декабрь, 24 в 9:19

В России в городе Кемерово произошел пожар в доме для людей пожилого возраста.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что дом престарелых был нелегальным. Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были.

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Сначала сообщали о том, что в пожаре погибли шесть человек. Потом их число увеличилось до 13. Позже сообщили, что жертвами пожара стали 20 человек. Еще шестеро госпитализированы — среди них двое с ожогами в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительного котла.

Двухэтажное деревянное здание, в котором располагался дом престарелых, почти полностью уничтожено.

Напомним, что в подмосковной Балашихе начался пожар в торговом центре Стройпарк. Горели стройматериалы на площади 500 кв. м.

9 декабря назад под Москвой сгорел ТЦ Мега Химки. Пожар начался со строительного гипермаркета OBI, а затем распространился по всей площади здания. Также 9 декабря в Барнауле Алтайского края РФ горело огромное предприятие по производству шин.

13 декабря в Санкт-Петербурге на территории завода Звезда горело здание площадью в 200 кв. метров.

Фото: скриншот с видео