Ночь “бавовны” в РФ: в районе курского аэродрома прогремела серия взрывов
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Ночью 25 декабря в российском Курске раздалась серия взрывов.
Информацию о громких звуках местные жители начали сообщать в три ночи.
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По свидетельствам очевидцев, взрывы прогремели в районе аэродрома Халино.
Жители Курска, в частности, начали делиться видео с домофонов, на которых слышны громкие звуки.
Напомним, что ночью 6 декабря в районе аэродрома в Курске уже пылал нефтенакопитель.
А 30 декабря из-за серии взрывов несколько часов были обесточены Суджанский и Кореневский районы Курской области.
5 декабря прогремели взрывы на аэродромах в Энгельсе Саратовской области и под Рязанью.
Источник: Типичный Курск