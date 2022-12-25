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Факты / Світ / Росія

Ночь “бавовны” в РФ: в районе курского аэродрома прогремела серия взрывов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух

Ночью 25 декабря в российском Курске раздалась серия взрывов.

Информацию о громких звуках местные жители начали сообщать в три ночи.

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По свидетельствам очевидцев, взрывы прогремели в районе аэродрома Халино.

Жители Курска, в частности, начали делиться видео с домофонов, на которых слышны громкие звуки.

Напомним, что ночью 6 декабря в районе аэродрома в Курске уже пылал нефтенакопитель.

Курськ

А 30 декабря из-за серии взрывов несколько часов были обесточены Суджанский и Кореневский районы Курской области.

5 декабря прогремели взрывы на аэродромах в Энгельсе Саратовской области и под Рязанью.

Источник: Типичный Курск

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