Декабрь, 25 в 0:56

На 67-м году умер российский кораблестроитель Александр Бузаков, который 10 лет подряд возглавил одно из судостроительных предприятий России, находящееся в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет Reuters и говорится на сайте Адмиралтейских верфей, генеральным директором которых являлся Бузаков.

— Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась преждевременно, трагически, — говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти не уточняются.

Сейчас смотрят

За время руководства предприятием, Россия, благодаря гендиректору Адмиралтейских верфей, получала усовершенствованные подводные лодки класса Кило, способные запускать крылатые ракеты Калибр, которыми РФ атакует города Украины.

К примеру, Минобороны России весной 2022 года сообщало, что для ударов по Украине использовалась именно дизельная подлодка, базирующаяся в Черном море.

23 декабря на сайте Адмиралтейских верфей сообщалось, что покойный Бузаков присутствовал на мероприятии по спуску подлодки Великие Луки.

Александр Бузаков в 1980 году окончил обучение в Ленинградском кораблестроительном институте, имея квалификацию инженер-механик и специальность “Судовые силовые установки”.

В 2012 году Бузаков был поставлен на должность генерального директора Адмиралтейских верфей.

Кроме подводных лодок, покойный также занимался разработкой надводных кораблей и глубоководных аппаратов для правительства РФ.