Умер российский инженер Александр Бузаков, производивший ракетоносители для Калибров
На 67-м году умер российский кораблестроитель Александр Бузаков, который 10 лет подряд возглавил одно из судостроительных предприятий России, находящееся в Санкт-Петербурге.
Об этом пишет Reuters и говорится на сайте Адмиралтейских верфей, генеральным директором которых являлся Бузаков.
— Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась преждевременно, трагически, — говорится в сообщении.
Обстоятельства смерти не уточняются.
За время руководства предприятием, Россия, благодаря гендиректору Адмиралтейских верфей, получала усовершенствованные подводные лодки класса Кило, способные запускать крылатые ракеты Калибр, которыми РФ атакует города Украины.
К примеру, Минобороны России весной 2022 года сообщало, что для ударов по Украине использовалась именно дизельная подлодка, базирующаяся в Черном море.
23 декабря на сайте Адмиралтейских верфей сообщалось, что покойный Бузаков присутствовал на мероприятии по спуску подлодки Великие Луки.
Александр Бузаков в 1980 году окончил обучение в Ленинградском кораблестроительном институте, имея квалификацию инженер-механик и специальность “Судовые силовые установки”.
В 2012 году Бузаков был поставлен на должность генерального директора Адмиралтейских верфей.
Кроме подводных лодок, покойный также занимался разработкой надводных кораблей и глубоководных аппаратов для правительства РФ.