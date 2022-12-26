В британской разведке рассказали, поможет ли россиянам тактика минных полей
С октября российские оккупационные силы в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций на многих участках линии фронта. В частности, они прибегли к тактике минирования территории.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.
По данным ведомства, минирование больших территорий противотанковыми и противопехотными минами почти наверняка выходит за рамки российских доктрин.
Минные поля представляют собой эффективное препятствие для войск только в том случае, если они подкреплены наблюдением и огнем.
Но проблемой для российских сил будет именно нехватка средств наблюдения и обученного персонала для ведения эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей.
Ранее в Госдепе США сообщили, что россияне используют тактику ИГИЛ во время минирования территорий Украины. Солдаты РФ целенаправленно минируют дома, детские игрушки и даже тела убитых.
Источник: UK Ministry of Defence