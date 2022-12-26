Декабрь, 26 в 11:12

С октября российские оккупационные силы в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций на многих участках линии фронта. В частности, они прибегли к тактике минирования территории.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, минирование больших территорий противотанковыми и противопехотными минами почти наверняка выходит за рамки российских доктрин.

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Минные поля представляют собой эффективное препятствие для войск только в том случае, если они подкреплены наблюдением и огнем.

Но проблемой для российских сил будет именно нехватка средств наблюдения и обученного персонала для ведения эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей.

Ранее в Госдепе США сообщили, что россияне используют тактику ИГИЛ во время минирования территорий Украины. Солдаты РФ целенаправленно минируют дома, детские игрушки и даже тела убитых.

Источник: UK Ministry of Defence