Декабрь, 26 в 16:32

В Новосибирске произошел масштабный пожар на складе площадью 2 тыс. кв.м. Очевидцы поблизости сообщали о взрывах, пишут местные СМИ.

Региональное МЧС сообщило, что пожар охватил двухэтажное складское помещение. Соседние жилые дома оказались под угрозой.

В Новосибирске есть несколько авиаремонтных и авиастроительных заводов.

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Склад на 2-й Станционной улице расположен вблизи железнодорожных путей. А также недалеко от патронного завода.

Российские государственные и крупные медиа, а также отдельные пропагандисты как один игнорируют сообщения о таком крупном пожаре.

Главное управление МЧС РФ утверждает, что на складе хранилась полиграфическая продукция.

Напомним, 26 декабря на военном аэродроме Энгельс в РФ произошли взрывы.

Фото: Скриншот