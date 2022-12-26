В Новосибирске масштабный пожар на складе: местные говорят о взрывах, государственные СМИ молчат
В Новосибирске произошел масштабный пожар на складе площадью 2 тыс. кв.м. Очевидцы поблизости сообщали о взрывах, пишут местные СМИ.
Региональное МЧС сообщило, что пожар охватил двухэтажное складское помещение. Соседние жилые дома оказались под угрозой.
В Новосибирске есть несколько авиаремонтных и авиастроительных заводов.
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Склад на 2-й Станционной улице расположен вблизи железнодорожных путей. А также недалеко от патронного завода.
Российские государственные и крупные медиа, а также отдельные пропагандисты как один игнорируют сообщения о таком крупном пожаре.
Главное управление МЧС РФ утверждает, что на складе хранилась полиграфическая продукция.
Напомним, 26 декабря на военном аэродроме Энгельс в РФ произошли взрывы.
Фото: Скриншот