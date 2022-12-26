Владельца ЧВК Вагнер Пригожина готовят на роль политического лидера партии войны — Гудков

Декабрь, 26 в 19:03

Владелец ЧВК Вагнер и повар Путина Евгений Пригожин – не самостоятельная политическая фигура, уверен российский оппозиционный политик и экс-депутат Думы Дмитрий Гудков.

— Он (Пригожин, — Ред.) абсолютно лоялен к Путину. Это человек, который входит в ближайшее путинское окружение и пользуется путинским доверием. Я думаю, что его просто готовят на роль политического лидера этой партии войны. В России 5-10% граждан хотят войны, эскалации, борьбы с Западом, хотят построить империю. Таким людям нужен лидер. К примеру, в качестве лидера такой политической партии окажется фанатик, который затем направит все силы не только против Украины, но и против Путина, — сказал он в эфире телемарафона Freeдом.

Гудков утверждает, что в этой части общества очень сильна критика Путина, министерства обороны России.

По его мнению, Пригожин может стать угрозой для самого же российского диктатора.

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— Этот электорат, если не будет лояльного к Кремлю лидера, может выбрать себе какого-то фанатика. Этот фанатик скажет, что Путин и Шойгу все украли, это из-за них у нас военное поражение, надо менять эту команду, посадить всех и т.д. Именно поэтому для этой когорты электората и был избран Пригожин, потому что этот человек полностью подконтролен.

Гудков говорит, что вся политика Путина – это выстраивание политических декораций: Зюганов для коммунистов, Жириновский – для типа патриотов, Миронов – для социал-демократов.

По словам эксдепутата Думы, для этих декораций не хватает партии, представляющей интересы имперцев и сторонников войны.

Недавно в интервью газете New York Times руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что стратегия российской стороны во многом продиктована политическими амбициями руководителя ЧВК Вагнера Пригожина.

По его словам, российский генерал Сергей Суровикин в сентябре объединился с Пригожиным в соперничестве с российским министром обороны Сергеем Шойгу.