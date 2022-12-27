Мы читали Толкина: СБУ и сеть тролят Путина за подаренные кольца лидерам постсоветских стран

Декабрь, 27 в 16:34

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что диктатор Владимир Путин подарил участникам неформального саммита СНГ восемь колец с символикой содружества, а один оставил себе.

Лукашенко был единственным, кто сразу надел кольцо.

На каждом перстне из металлов, похожих на белое и желтое золото, разместили символику СНГ, надписи С Новым годом 2023, а также Россия.

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Пользователи социальных сетей увидели в этом аллюзию на роман Властелин колец Джона Рональда Руэла Толкина.

В трилогии Толкина девять колец от властителя тьмы Саурона получили правители девяти королевств людей. После того они стали его бессмертными рабами тьмы – назгулами.

На такую новость с юмором отреагировали в Службе безопасности Украины.

— Прочитали, что “за поребриком” один военный преступник сделал 9 колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина, и у нас для него только плохие новости, – говорится в сообщении СБУ.

Прочитали, що «за порєбріком» один воєнний злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна і у нас для нього тільки погані новини… pic.twitter.com/FSm4dWzj48 — СБ України (@ServiceSsu) December 27, 2022

Пользователи к новости о кольцах Путина подошли с креативом и фантазией, создав множество мэмов по этому поводу.

Добавим также, что во вселенной Толкина армия Саурона состояла преимущественно из орков и наемников.