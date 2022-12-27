Наблюдается вражеская активность: Россия хочет ударить по Украине в праздничные дни — Гуменюк
Уже есть признаки, которые свидетельствуют о намерениях России нанести массированный удар на праздники.
Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
— Во-первых, они действительно пытаются лишить нас света и светлых праздников — это понятно, это их такая террористическая тактика. Во-вторых, мы наблюдаем их определенную активность. Они длительное время не выводили ракетоносители в Черное море на боевое дежурство, сейчас там находится три ракетоносителя, два из которых подводные, — говорится в сообщении.
По словам Гуменюк, это усложняет выявление самого пуска ракет, однако наши силы ПВО все равно готовы отражать российские удары.
Руководитель пресс-центра добавила, что украинские военные также фиксируют подготовку российской стратегической и тактической авиации к массированному ракетному удару.
– Но все же помним, что тактика врага может меняться, не обязательно это будет массированная ракетная атака или может быть комбинированной. Напомним, что они недавно получили партию дронов и уже начали их использовать, — подчеркнула Гуменюк.
Она также рассказала, что оккупанты немного изменили тактику и уже не используют иранские БПЛА так часто, как раньше.
– Они пытаются использовать их для выявления противовоздушной обороны – первая волна именно на это направлена, а потом уже идет следующая – ударная волна. Это мы вычислили по предыдущим нападениям на наши системы ПВО и энергетическую систему, – пояснила Гуменюк.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что оккупанты хотели нанести новый удар по Украине в понедельник, 26 декабря. Однако взрывы на аэродроме в Энгельсе этому помешали.
Источник: телемарафон