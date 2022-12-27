Декабрь, 27 в 14:51

Очередной взрыв на авиабазе в Энгельсе Саратовской области вынудил россиян отвести подальше свою стратегическую авиацию, а это значительно усложняет России нанесение ударов крылатыми ракетами по энергосистеме Украины.

Об этом пишет издание The New York Times.

Некоторые крылатые ракеты запускаются с российских бомбардировщиков, взлетающих с аэродромов, которые подверглись атакам за последний месяц. Поэтому удары по авиабазам потенциально могут уничтожить ракеты на земле до того, как их повесят на бомбардировщики.

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Полковник в отставке и военный эксперт Сергей Грабский ранее заявил, что украинские военные без колебаний наносили удары по аэродромам, топливным базам и складам боеприпасов российского противника, которые являются законными военными целями.

Нанесение ударов по объектам в Крыму и трансграничные артиллерийские дуэли стали обычным делом, поскольку война приблизилась к России и оккупированному полуострову.

Ранее США и Украина договорились, что Киев не будет наносить удары по целям в России из американского оружия.

Дальнобойные удары Украины совпали с истощением запаса российских крылатых и тактических баллистических ракет. Но как заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, у России все еще хватит ракет на 2-3 массированные атаки.

Самой сложной ракетой в российском арсенале является Кинжал — гиперзвуковое оружие, которое может достигать целей за считанные минуты и которое практически невозможно сбить. Но их у россиян в начале войны было 47, а теперь осталось всего несколько штук, заявил Буданов.

Напомним, что первый раз взрывы на аэродроме в Энгельсе прозвучали 5 декабря. Второй раз аэродром в Энгельсе атаковали 26 декабря.

5 декабря также прогремел взрыв на аэродроме в Дягилево под Рязанью.