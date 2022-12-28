Декабрь, 28 в 13:34

Под Новочеркасском в Ростовской области РФ сгорел корпус 150 мотострелковой дивизии.

Огонь охватил здание в поселке Персиановский еще вчера, 27 декабря, но специализированные ведомства не комментируют чрезвычайную ситуацию.

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Не сообщают там и о жертвах, а также причинах пожара.

Согласно данным в сети, корпус, где произошло возгорание, построили только в 2016 году.

По предварительной информации, огонь уничтожил два этажа здания.

Напомним, что 26 декабря прогремел взрыв на аэродроме в Энгельсе Саратовской области РФ.

Согласно данным украинского журналиста, ведущего проекта Ищи своих Владимира Золкина, повреждены пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев ТУ-95 и полностью уничтожена диспетчерская башня.

Кроме того, погибли 17 оккупантов, еще 26 получили ранения (трое из них находятся в тяжелом состоянии).

Известно, что после взрыва на аэродроме России пришлось рассредоточить свою стратегическую авиацию по территории страны.