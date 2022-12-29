Декабрь, 29 в 13:18

Россия переместила свою авиацию со стратегического аэродрома Энгельс (Саратовская область) в более отдаленные регионы. И это повлияло на способность российских войск наносить ракетные удары по территории Украины.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, то, что оккупанты отвели свою стратегическую авиацию “за тысячи километров от границы с Украиной” после серии взрывов на аэродроме Энгельс, является безусловным успехом. Однако следует помнить, что, например, российские крылатые ракеты Х-101 имеют дальность поражения в 5 тыс. км.

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Поэтому после перемещения самолетов РФ не утратила возможности совершать новые ракетные удары по Украине. Однако существенно выросло время осуществления пуска, поэтому украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) получили больше возможностей для подготовки к отражению атак.

– То есть, пуски совершать они как могли, так и будут, разница лишь в том, что само поднятие в воздух стратегической авиации и совершение пуска занимает энное количество времени. И это энное количество времени намного большее, чем ранее, что значительно расширяет возможности готовности нашей ПВО, — отметил Коваленко.

Он уточнил, что поднятие стратегической авиации РФ во время сегодняшней ракетной атаки на Украину фиксировалось в 6:00 утра. В то же время, первые ракетные пуски из района Волгодонска и Каспия состоялись в 7:00.

– То есть инциденты на объектах такого уровня (как аэродром Энгельс, — Ред.) привели к тому, что фиксация взлетов и пусков авиации теперь имеет меньший фактор неожиданности. Тактически и стратегически авиация российских оккупационных войск потеряла преимущество в нанесении ударов по территории Украины, — подчеркнул эксперт.

Как известно, утром 29 декабря в районе авиабазы Энгельс воздушно-космических сил РФ (Саратовская область) в очередной раз раздались взрывы. С начала декабря это, по меньшей мере, третий такой инцидент на этом аэродроме.

Впервые об атаке беспилотника на авиабазу Энгельс сообщалось 5 декабря. Тогда было повреждено несколько стратегических бомбардировщиков Ту-195.

Атака произошла и в ночь на 26 декабря. Согласно неофициальным данным, во время мощных взрывов были повреждены по меньшей мере 5 самолетов, есть погибшие и раненые, разрушена диспетчерская башня.

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко