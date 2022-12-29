Декабрь, 29 в 19:45

Вечером 29 декабря в России произошел масштабный пожар. В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся бизнес-центр Берег.

Как сообщают РосСМИ, всех работников эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар начался в складском помещении, огонь распространился по площади 80 квадратных метров. В тушении участвуют шесть единиц техники и около 30 пожарных.

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В сети появились видео, на которых можно увидеть масштабы пожара в бизнес-центре Берег в Санкт-Петербурге.

Напомним, что несколько дней назад пожар произошел в Новосибирске.

Огонь охватил двухэтажное складское помещение площадью 2 тыс. кв. Очевидцы поблизости сообщали о взрывах.