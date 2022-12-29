В России сообщают об уничтожении беспилотниками пусковой системы С-300

Декабрь, 29 в 11:53

Утром 29 декабря в Брянской области РФ была уничтожена зенитно-ракетная система С-300.

Об этом сообщил Telegram-канал Astra.

По данным канала, обстрелу подвергся Унецкий район области.

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Отмечено, что беспилотники якобы сбросили взрывные устройства на позиции Минобороны РФ в районе поселка Рюхов в 4.30, в результате чего была выведена из строя установка С-300.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о работе ПВО в области.

– На территории Клинцевского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА, – написал он.

Об атаке беспилотников на Унецкий район он ничего не сказал.

В четверг, 29 декабря, Россия снова нанесла массированный удар по украинским городам. Советник главы Офиса президента сообщил, что захватчики выпустили по Украине более 120 ракет.

Источник: Astra