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Факты / Світ / Росія

В РФ очередная смерть среди производителей ракет — скончался разработчик ракетоносителей Ангара

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
володимир нестеров

В России скончался бывший гендиректор Центра имени Хруничева 73-летний Владимир Нестеров.

О его смерти сообщила пресс-служба предприятия. Причина смерти не уточняется.

Нестеров возглавлял Центр Хруничева с 2005 по 2012 год. После ухода с должности гендиректора он вел проект создания ракеты-носителя Ангара, которая была запущена в 2014 году.

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25 декабря пропагандистские СМИ РФ сообщили о смерти в Санкт-Петербурге Александра Бузакова. Сообщалось, что мужчина умер в возрасте 66 лет, а его жизнь “оборвалась преждевременно и трагически”.

Он был генеральным директором компании Адмиралтейской верфи, которая производила носители крылатых ракет Калибр, которыми оккупационные войска РФ обстреливают Украину.

В тот же день стало известно о смерти Алексея Маслова бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками вооруженных сил России. Его считали сторонником сотрудничества с Североатлантическим союзом.

Фото: khrunichev

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