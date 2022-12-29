Декабрь, 29 в 14:58

В России скончался бывший гендиректор Центра имени Хруничева 73-летний Владимир Нестеров.

О его смерти сообщила пресс-служба предприятия. Причина смерти не уточняется.

Нестеров возглавлял Центр Хруничева с 2005 по 2012 год. После ухода с должности гендиректора он вел проект создания ракеты-носителя Ангара, которая была запущена в 2014 году.

Сейчас смотрят

25 декабря пропагандистские СМИ РФ сообщили о смерти в Санкт-Петербурге Александра Бузакова. Сообщалось, что мужчина умер в возрасте 66 лет, а его жизнь “оборвалась преждевременно и трагически”.

Он был генеральным директором компании Адмиралтейской верфи, которая производила носители крылатых ракет Калибр, которыми оккупационные войска РФ обстреливают Украину.

В тот же день стало известно о смерти Алексея Маслова бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками вооруженных сил России. Его считали сторонником сотрудничества с Североатлантическим союзом.

Фото: khrunichev