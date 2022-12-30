Вблизи Санкт-Петербурга вспыхнул нефтяной танкер
Требует проверки
Фото: Pixabay
Вблизи Санкт-Петербурга загорелся нефтяной танкер Арктика.
Об этом пишут в СМИ.
— Пожару предоставлен второй уровень сложности. Снова окурок, — пишет Telegram-паблик Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
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Напомним, что вечером 29 декабря в России произошел масштабный пожар. В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся бизнес-центр Берег.
Также произошли новые взрывы в районе аэродрома Энгельс в Саратовской области РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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