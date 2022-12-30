Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

Вблизи Санкт-Петербурга вспыхнул нефтяной танкер

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
танкер
Фото: Pixabay

Вблизи Санкт-Петербурга загорелся нефтяной танкер Арктика.

Об этом пишут в СМИ.

— Пожару предоставлен второй уровень сложности. Снова окурок, — пишет Telegram-паблик Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Сейчас смотрят

Напомним, что вечером 29 декабря в России произошел масштабный пожар. В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся бизнес-центр Берег.

Также произошли новые взрывы в районе аэродрома Энгельс в Саратовской области РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка