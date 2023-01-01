Декабрь, 31 в 23:32

В России, на Ростовской АЭС, произошел пожар, в результате которого один человек погиб, и еще один — пострадал.

Об этом говорится на сайте Росэнергоатом.

По данным российской компании, произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3.

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Со временем пожар ликвидировали, однако на месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший.

Сообщается, что в результате пожара радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся.

Напомним, во второй половине ноября 2022 года в России усилили меры защиты от потенциальных атак с воздуха на Ростовской АЭС.

Перед этим, в октябре, был остановлен второй энергоблок Ростовской АЭС из-за неполадок с трубопроводом.

Кроме того, СМИ сообщали об утечке пара на атомной станции.

Фото: Атомная энергия 2.0